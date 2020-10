Suburra 4 non ci sarà: perchè la serie tv chiude i battenti? Fan in rivolta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo articolo Suburra 4 non ci sarà: perchè la serie tv chiude i battenti? Fan in rivolta . Brutta notizia per tutti i fan di Suburra, la serie tv Netflix di enorme successo: la quarta stagione non ci sarà. Fan in rivolta. Suburra 4 non si farà: adesso è ufficiale. La serie tv targata Netflix che vede come protagonista Alessandro Borghi, infatti, chiude i battenti dopo tre stagioni di enorme successo, con una … Leggi su youmovies (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo articolo4 non ci sarà: perchè latv? Fan in. Brutta notizia per tutti i fan di, latv Netflix di enorme successo: la quarta stagione non ci sarà. Fan in4 non si farà: adesso è ufficiale. Latv targata Netflix che vede come protagonista Alessandro Borghi, infatti,dopo tre stagioni di enorme successo, con una …

NetflixIT : Modalità *non ci sono per nessuno* attivata ? Suburra 3, la stagione finale, è ora disponibile su Netflix. - needtsuntobreak : Sto per iniziare la quarta, non ce la faccio #Suburra - DorannaD : RT @NetflixIT: Modalità *non ci sono per nessuno* attivata ? Suburra 3, la stagione finale, è ora disponibile su Netflix. - imagineverland : RT @s0ftjake: non sono pronta a dire addio a tutto questo. già mi mancano. grazie @NetflixIT ? #suburra - xxxmelancolie : PAZZESCO QUESTO TRIO CHE PASSA IN RASSEGNA ROMA NORD CONCENTRIAMOCI SU LORO E NON SU QUELLA PALLA AL PIEDE DI CINAGLIA #SUBURRA -