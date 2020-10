Springsteen, “Letter To You” in testa alla classifica di vendite album (Di venerdì 30 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Letter To You”, il nuovo album in studio di Bruce Springsteen uscito venerdì 23 ottobre e realizzato insieme a The E Street Band, entra direttamente al #1 della classifica Top of the Music “album” e della classifica Top of the Music “Vinili” della settimana (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia).“Letter To You” è il ventesimo album in studio dell'artista ed è anche la prima performance di Bruce Springsteen insieme a The E Street Band dal tour di “The River” del 2016, nominato tour mondiale dell'anno da Billboard e Pollstar.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Letter To You”, il nuovoin studio di Bruceuscito venerdì 23 ottobre e realizzato insieme a The E Street Band, entra direttamente al #1 dellaTop of the Music “” e dellaTop of the Music “Vinili” della settimana (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia).“Letter To You” è il ventesimoin studio dell'artista ed è anche la prima performance di Bruceinsieme a The E Street Band dal tour di “The River” del 2016, nominato tour mondiale dell'anno da Billboard e Pollstar.(ITALPRESS).

