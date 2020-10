Sonego ha un altro passo (Di sabato 31 ottobre 2020) Continuiamo a valutare Sinner come il nostro top, quando . Classe immensa contro il bombardamento a tappeto di Sinner. non intendo dire che Sinner sia meno bravo, intendo dire che Sonego ha una classe immensa che Sinner se la sogna. Così Sonego seppellisce Djokovic a Vienna, seppellendolo molto molto bene. Sonego un altro passo: ma verso chi? In un game lo seppellisce con tre ace quindi, possiamo dire, che se Sinner è l’ipotetico top 20, Sonego ha già le caratteristiche del top ten. Deciso, stilisticamente quasi perfetto, ma soprattutto tira dove guarda: cosa non comune. Se vogliamo continuare a guardare a Sinner come il profeta in patria, vi dico di ampliare i vostri orizzonti. Sul 6/2 2/1 ancora giocava la prima di servizio come un dio pagano. ! Le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Continuiamo a valutare Sinner come il nostro top, quando . Classe immensa contro il bombardamento a tappeto di Sinner. non intendo dire che Sinner sia meno bravo, intendo dire cheha una classe immensa che Sinner se la sogna. Cosìseppellisce Djokovic a Vienna, seppellendolo molto molto bene.un: ma verso chi? In un game lo seppellisce con tre ace quindi, possiamo dire, che se Sinner è l’ipotetico top 20,ha già le caratteristiche del top ten. Deciso, stilisticamente quasi perfetto, ma soprattutto tira dove guarda: cosa non comune. Se vogliamo continuare a guardare a Sinner come il profeta in patria, vi dico di ampliare i vostri orizzonti. Sul 6/2 2/1 ancora giocava la prima di servizio come un dio pagano. ! Le ...

hrothger4hand : RT @marcomazz: La bellezza di essere impegnato in altro, aprire il Livescore e pensare di aver letto male... No, è vero, Sonego b. Djokovic… - pietroscogna : RT @Ubitennis: Sonego dopo aver battuto Djokovic: 'Ho capito di aver vinto alla fine. In semi uno vale l'altro' - Ubitennis : Sonego dopo aver battuto Djokovic: 'Ho capito di aver vinto alla fine. In semi uno vale l'altro'… - antpavolini : non ci posso credere. 6-2 6-1. mi sa che di campioni ne abbiamo un altro. #Sonego - marcomazz : La bellezza di essere impegnato in altro, aprire il Livescore e pensare di aver letto male... No, è vero, Sonego b.… -