Serie C | positivo al coronavirus l’allenatore del Cesena William Viali

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche l’allenatore del, è risultatoal. Il tecnico dei romagnoli si trova in quarantena presso un albergo di Villamarina, in isolamento domiciliare in attesa di tornare negativo al tampone. Già da una settimana, peraltro, sono in isolamento per via del contagio anche due calciatori bianconeri, vale a dire Longo e Capellini.