Ristoranti in ginocchio, la sfida di un gestore: "Non chiudo, non ho paura dei controlli" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lunedì ha deciso di non chiudere e con l'hashtag "Io rimango aperto", Momi, all'anagrafe Mohamed El Hawi, " egiziano, nato a San Frediano" come ama definirsi, gestore del ristorante-pizzeria Tito, ha ... Leggi su lanazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lunedì ha deciso di non chiudere e con l'hashtag "Io rimango aperto", Momi, all'anagrafe Mohamed El Hawi, " egiziano, nato a San Frediano" come ama definirsi,del ristorante-pizzeria Tito, ha ...

matteograndi : ++È passata la chiusura dei ristoranti alle 18++ Nella cieca, irresponsabile, superficiale caccia al capro espiator… - twit_sartori : #teatri e #cinema chiusi. #bar e #ristoranti in ginocchio. Chissenefrega. #COVID19italia #moneypower - GiovanniMotta2 : @NicoSenzaK @UtherPe Sta scherzando vero? E' un modo indegno di aggirare un divieto, che mette tutti gli altri rist… - andrea40284052 : @Adnkronos Cinema, Teatri , molti Ristoranti, sicuri.. ma messi in ginocchio ??????????????#Governo comprendo che la materia è complicata ma - LUCKY_LUCA : @Francescosese @GiorgiaMeloni @rete4 @FratellidItalia @repubblica Il paese è in ginocchio perchè certa gente oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti ginocchio Ristoranti in ginocchio, la sfida di un gestore: "Non chiudo, non ho paura dei controlli" La Nazione Ristoranti in ginocchio, la sfida di un gestore: "Non chiudo, non ho paura dei controlli"

Firenze, il titolare della pizzeria Tito contro le nuove restrizioni imposte dal Dpcm: "Io non chiudo alle 18, questione di dignità" ...

Manifestazione Mascherine tricolori Roma

Nella locandina che promuove la manifestazione delle Mascherine tricolori di questo sabato si vede una sagoma che la porta al braccio ...

Firenze, il titolare della pizzeria Tito contro le nuove restrizioni imposte dal Dpcm: "Io non chiudo alle 18, questione di dignità" ...Nella locandina che promuove la manifestazione delle Mascherine tricolori di questo sabato si vede una sagoma che la porta al braccio ...