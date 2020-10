PSG | Tuchel polemico | “Troppe partite ravvicinate | così uccideremo i calciatori”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Le tante garehanno provocato non pochi disagi al PSG di Thomas.I parigini nel match di campionato in casa del Nantes dovranno fare a meno di diverse pedine quali Di Maria, Icardi, Draxler, Paredes, Verratti e Neymar. Il tecnico dei transalpini, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Rischiamo di "uccidere" i giocatori. Noi acquistiamo i migliori calciatori, che vengono convocati dalle Nazionali e fanno lunghi viaggi. Non c'è un attimo per recuperare, non è un segreto. Siamo tornati a casa nella notte tra mercoledì e giovedì, e il primo allenamento non poteva essere a ritmi sostenuti perché ci esponeva agli infortuni. Oggi abbiamo fatto allenare anche chi non ha giocato in Turchia. Domani partiamo per giocare. In ogni partita perdiamo qualche elemento, ma succede anche ad ...