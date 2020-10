Milan, Brahim Diaz: “Presto per parlare di scudetto, Ibra una grande persona” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il calciatore del Milan Brahim Diaz ha concesso un’intervista a Sky Sport, parlando del buon periodo che stanno attraversando i rossoneri: “Ovviamente proveremo a conquistare lo scudetto, ma adesso è presto per pensarci. E’ stato un ottimo mese sia per me che per la squadra. E’ sempre bello fare gol, ma ora con l’aiuto dei miei compagni è più facile. IBrahimovic dobbiamo tenercelo stretto. Ha sempre fatto la differenza e continua a farla. Mi dà molti consigli, è una grande persona“. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il calciatore delha concesso un’intervista a Sky Sport, parlando del buon periodo che stanno attraversando i rossoneri: “Ovviamente proveremo a conquistare lo, ma adesso è presto per pensarci. E’ stato un ottimo mese sia per me che per la squadra. E’ sempre bello fare gol, ma ora con l’aiuto dei miei compagni è più facile. Iovic dobbiamo tenercelo stretto. Ha sempre fatto la differenza e continua a farla. Mi dà molti consigli, è unapersona“.

