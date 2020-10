L'epidemia di Coronavirus "corre", Brusaferro: "Situazione grave, 11 regioni con scenario 4" (Di venerdì 30 ottobre 2020) "L'Italia è in uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso il 4" e "11 regioni sono già nello scenario 4", anche se i dati sono della scorsa settimana prima che venissero varate le nuove misure restrittive... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 ottobre 2020) "L'Italia &e; in unodi tipo 3 ma in evoluzione verso il 4" e "11sono gi&a; nello4", anche se i dati sono della scorsa settimana prima che venissero varate le nuove misure restrittive...

petergomezblog : Coronavirus, Fondazione Gimbe: “Epidemia fuori controllo. Subito chiusure locali oppure servirà un mese di lockdown… - repubblica : Coronavirus, Macron annuncia il lockdown: 'Sommersi dall'epidemia serve colpo di freno brutale' - RaiNews : Il punto sull'epidemia da #coronavirus in Italia. Record di nuovi contagi ma anche di tamponi - infoitinterno : Coronavirus, l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento: si va verso lo sencario 4 - clikservernet : Coronavirus, Rezza: “L’epidemia galoppa, 10% di positivi sul totale dei tamponi effettuati” -