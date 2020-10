L'allarme del 118: "Aumento esponenziale dell'emergenza in tutte le Regioni" (Di venerdì 30 ottobre 2020) “In questi giorni stiamo registrando in tutte le Regioni un Aumento esponenziale della pressione sull’emergenza territoriale 118, così come sui reparti ospedalieri di area critica. È in crescita l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva: le nostre ambulanze trovano difficoltà sempre maggiori nella presa in carico da parte dei presidi ospedalieri dei pazienti, sospetti o positivi al virus, o affetti da altre patologie. Sono enormemente rallentati anche i percorsi dell’emergenza-urgenza ordinaria”. Lo ha detto il presidente nazionale del 118 Mario Balzanelli.Il presidente del 118 sottolinea inoltre: “Non è vero che in ospedale ci stanno andando le persone con ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) “In questi giorni stiamo registrando inleuna pressione sull’territoriale 118, così come sui reparti ospedalieri di area critica. È in crescita l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva: le nostre ambulanze trovano difficoltà sempre maggiori nella presa in carico da parte dei presidi ospedalieri dei pazienti, sospetti o positivi al virus, o affetti da altre patologie. Sono enormemente rallentati anche i percorsi-urgenza ordinaria”. Lo ha detto il presidente nazionale del 118 Mario Balzanelli.Il presidente del 118 sottolinea inoltre: “Non è vero che in ospedale ci stanno andando le persone con ...

NicolaPorro : Allarme su dati e contagi, #lockdown e coprifuoco. Il Covid e il regime della ?????????? ?? - HuffPostItalia : L'allarme del 118: 'Aumento esponenziale dell'emergenza in tutte le Regioni' - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI L'allarme in ascoltato del Cts: 'Milano doveva andare in lockdown da venerdì' [LEGGI… - Lucrezi97533276 : L'allarme del 118: 'Aumento esponenziale dell'emergenza in tutte le Regioni' | L'HuffPost È il Presidente nazionale… - lanuovariviera : Covid, l'allarme della Cisl: 'Gli operatori sanitari non possono essere lasciati soli' -

Ultime Notizie dalla rete : allarme del L'allarme del Touring Club: a fine 2020 persi 30 miliardi di euro e 125 milioni di presenze Rai News Covid, l’allarme della Cisl: “Gli operatori sanitari non possono essere lasciati soli”

In tanti reparti, sia del Mazzoni che del Madonna del Soccorso ... La CISL FP Marche è pertanto “fortemente preoccupata” e lancia l’allarme alla Direzione di Area Vasta 5, alla politica picena e ...

Auto finisce contro un bus del Ctm: ferita una donna

E' di un ferito il bilancio di un incidente, avvenuto questa mattina a Cagliari, che ha visto coinvolti un autobus della linea 20 del Ctm e un'automobile guidata da un 58enne di Selargius. I due mezzi ...

In tanti reparti, sia del Mazzoni che del Madonna del Soccorso ... La CISL FP Marche è pertanto “fortemente preoccupata” e lancia l’allarme alla Direzione di Area Vasta 5, alla politica picena e ...E' di un ferito il bilancio di un incidente, avvenuto questa mattina a Cagliari, che ha visto coinvolti un autobus della linea 20 del Ctm e un'automobile guidata da un 58enne di Selargius. I due mezzi ...