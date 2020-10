Josè Mourinho: “Avrei voluto cambiare 11 elementi” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Josè Mourinho, senza tanti giri di parole, parla della pesante sconfitta del suo club, il Tottenham, contro i belgi dell’Anversa. La gara è terminata 1-0 grazie alla rete di Rafaelov nel primo tempo. Nell’altra gara del girone J il LASK ha battuto per 4-3 il Ludogorets, ora sono ben tre le gare appaiate a tre punti. Cosa ha detto Josè Mourinho? “Avrei voluto cambiare undici giocatori. Non ho fatto subito tutti i cinque cambi perchè avevo paura di altri quarantacinque minuti senza sostituzioni. La colpa è solo mia, perchè sono io che faccio la formazione e scelgo i giocatori. A fine primo tempo ho cercato di cambiare la situazione, ma non è stato sufficiente. La dinamica del primo tempo e la mentalità è stata questa. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) Josè, senza tanti giri di parole, parla della pesante sconfitta del suo club, il Tottenham, contro i belgi dell’Anversa. La gara è terminata 1-0 grazie alla rete di Rafaelov nel primo tempo. Nell’altra gara del girone J il LASK ha battuto per 4-3 il Ludogorets, ora sono ben tre le gare appaiate a tre punti. Cosa ha detto Josè? “Avreiundici giocatori. Non ho fatto subito tutti i cinque cambi perchè avevo paura di altri quarantacinque minuti senza sostituzioni. La colpa è solo mia, perchè sono io che faccio la formazione e scelgo i giocatori. A fine primo tempo ho cercato dila situazione, ma non è stato sufficiente. La dinamica del primo tempo e la mentalità è stata questa. ...

