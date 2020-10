Il dpcm non paralizza la montagna: rifugi aperti e ok a trekking, ma i cori degli alpini sono vietati (Di venerdì 30 ottobre 2020) BOLOGNA – Il nuovo dpcm anti-Covid ha fermato molti, ma non del tutto la montagna: là qualcosa si può ancora fare. E così il Cai e i suoi soci godono ancora di una certa ‘libertà di movimento’. “Le limitazioni del provvedimento non impediscono il protrarsi delle attività in montagna, sia pure a determinate condizioni”, manda a dire il Cai, il Club alpino italiano. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) BOLOGNA – Il nuovo dpcm anti-Covid ha fermato molti, ma non del tutto la montagna: là qualcosa si può ancora fare. E così il Cai e i suoi soci godono ancora di una certa ‘libertà di movimento’. “Le limitazioni del provvedimento non impediscono il protrarsi delle attività in montagna, sia pure a determinate condizioni”, manda a dire il Cai, il Club alpino italiano.

bobogiac : Certo sentire in aula su informativa Conte i 5 stelle che invitano a non soffiare sulla rabbia della gente e la Leg… - ClaMarchisio8 : Si può sopravvivere in un mondo di mascher(in)e. Ma non in un mondo di maschere senza sorrisi. Ricordatelo #Dpcm - AnnalisaChirico : Perché penalizzare ristoranti e palestre a norma? L’ambito familiare domestico è quello dove avviene il maggior nu… - Laila76913893 : RT @FrancyP_: @LaStampa Il contagio non avviene a #scuola ma nel trasporto pubblico. Lo vedono tutti tranne chi ha il prosciutto sugli occh… - fandrama11 : Il governo non naviga a vista @GiorgiaMeloni Il governo fa finta di non vedere e la gente annega (magari navigasse… -

Ultime Notizie dalla rete : dpcm non Vittorio Bosio (CSI): «I Dpcm non stanno aiutando. Creano disorientamento» Vita Dpcm: a Milano lavoratori spettacolo riempiono piazza Scala

Ognuno porta al collo dei cartelli rossi con le richieste che portano avanti con questa protesta: "Abbiamo diritto al rispetto dei nostri contratti', 'I teatri sono luoghi sicuri', 'La danza non ...

Pallacanestro Elba, uno spazio all’aperto per iniziare gli allenamenti individuali

PROVIAMOCI Il nuovo DPCM ha vietato sia partite che allenamenti al chiuso ... Inizieremo con ogni probabilità (se nel frattempo non cambia altro...) gli allenamenti di tecnica individuale e di ...

Ognuno porta al collo dei cartelli rossi con le richieste che portano avanti con questa protesta: "Abbiamo diritto al rispetto dei nostri contratti', 'I teatri sono luoghi sicuri', 'La danza non ...PROVIAMOCI Il nuovo DPCM ha vietato sia partite che allenamenti al chiuso ... Inizieremo con ogni probabilità (se nel frattempo non cambia altro...) gli allenamenti di tecnica individuale e di ...