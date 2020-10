Gf Vip 5: Franceska Pepe positiva al test sierologico salta la puntata (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gf Vip 5 – Franceska Pepe – Photo Credits: ShotoeNotizia dell’ultima ora: Franceska Pepe del Gf Vip 5 è positiva al test sierologico e salterà la puntata di questa sera. E’ stata la stessa modella ad annunciarlo tramite le sue Instagram Stories pochi minuti fa, specificando di dover effettuare ancora il tampone per avere certezza assoluta di essere affetta dal Covid. La notizia è stata subito rilanciata sui social, dove la ragazza è amatissima. Si prevede un annuncio di Alfonso Signorini a inizio puntata. Amanda Merli Seguici su Facebook Metropolitan Gossip & TV L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gf Vip 5 –– Photo Credits: ShotoeNotizia dell’ultima ora:del Gf Vip 5 èale salterà ladi questa sera. E’ stata la stessa modella ad annunciarlo tramite le sue Instagram Stories pochi minuti fa, specificando di dover effettuare ancora il tampone per avere certezza assoluta di essere affetta dal Covid. La notizia è stata subito rilanciata sui social, dove la ragazza è amatissima. Si prevede un annuncio di Alfonso Signorini a inizio. Amanda Merli Seguici su Facebook Metropolitan Gossip & TV L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

