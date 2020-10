F1 | GP Imola 2020 in diretta su TV8 | programmazione qualifiche e gara

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tris di appuntamenti in Italia per la Formula 1. Dopo Monza e Mugello, nel Circus fa il suo esordio il Gran Premio dell’Emilia Romagna che per questa speciale occasione andrà in scena nello storico tracciato di. La terza tappa italiana di questo ricco calendario post pandemia verrà trasmessa ine in chiaro sul canale TV8, accessibile anche agli utenti non abbonati al servizio pay tv di Sky. Lesi terranno sabato 31 ottobre alle ore 14:00 mentre laprenderà il via alle ore 13:10 di domenica 1° novembre.