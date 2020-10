Crotone, i convocati per l’Atalanta: un assente per Stroppa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Crotone ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro l’Atalanta: assente Molina, risultato positivo al Coronavirus Il Crotone ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro l’Atalanta, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. assente Salvatore Molina, risultato positivo al Coronavirus. Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone, Reca.Centrocampisti: Benali, Crociata, Rojas, Zanellato, Vulic, Petriccione, Eduardo.Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilha diramato la lista deiin vista del match contro l’Atalanta:Molina, risultato positivo al Coronavirus Ilha diramato la lista deiin vista del match contro l’Atalanta, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.Salvatore Molina, risultato positivo al Coronavirus. Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone, Reca.Centrocampisti: Benali, Crociata, Rojas, Zanellato, Vulic, Petriccione, Eduardo.Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias. Leggi su Calcionews24.com

clikservernet : Atalanta, i convocati di Gasperini per il Crotone: out Gosens - Noovyis : (Atalanta, i convocati di Gasperini per il Crotone: out Gosens) Playhitmusic - - Fantacalcio : Crotone, positivo Molina: i convocati per l'Atalanta - sportface2016 : #CrotoneAtalanta, i convocati di Gasperini: assente per infortunio #Gosens - sportli26181512 : Convocati Crotone: out Cigarini e Molina, le scelte di Stroppa: Sono da poco ufficiali i convocati di Giovanni Stro… -