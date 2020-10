Cosa dice davvero l’ISS? Che la situazione è sfuggita di mano Il lockdown è dietro l’angolo

Leggi su blogo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Questa mattina abbiamo letto un po’ ovunque che cinque regioni italiane sono vicine alperché sono entrate nello Scenario 4, ossia quello che richiede misure molto restrittive, ovvero la chiusura totale. Poche ore dopo il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, in uno dei suoi lunghissimi discorsi via Facebook, ha detto chiaramente che “il governo sta perdendo tempo” e che, sostanzialmente, serve dichiarare ilnazionale. Nel tardo pomeriggio c’è stata la conferenza stampa del Presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro per presentare il monitoraggio settimanale della Cabina di Regia dell’ISS, e il quadro che ne emerge è già di suo abbastanza allarmante, ma la sensazione è che ci sia del “non detto” che nei prossimi giorni ...