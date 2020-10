Chiesa: «Fiorentina? Niente polemiche. Comportato bene con Commisso» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chiesa parla in conferenza stampa del suo rapporto con Commisso dopo il trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus Federico Chiesa ha parlato in conferenza stampa del suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus. ADDIO ALLA Fiorentina – «Non voglio fare polemiche. Le offese a mio fratello penso che chi le ha fatte non siano persone che tifano Fiorentina ma siano degli haters che usano social per invidia personale, ora guardo avanti e al futuro e alla Juve». Commisso – «Io mi sono Comportato sempre in maniera corretta verso di loro, il discorso lo chiudo io qui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020)parla in conferenza stampa del suo rapporto condopo il trasferimento dallaalla Juventus Federicoha parlato in conferenza stampa del suo trasferimento dallaalla Juventus. ADDIO ALLA– «Non voglio fare. Le offese a mio fratello penso che chi le ha fatte non siano persone che tifanoma siano degli haters che usano social per invidia personale, ora guardo avanti e al futuro e alla Juve».– «Io mi sonosempre in maniera corretta verso di loro, il discorso lo chiudo io qui». Leggi su Calcionews24.com

