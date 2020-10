Uomini e Donne, Nicola Vivarelli lascia il programma e l’Italia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nicola Vivarelli, l'ex corteggiatore di 26 anni, lascia Uomini e Donne e torna al suo lavoro sulle navi che lo porterà fuori dell'Italia. Uomini e Donne perde Nicola Vivarelli: l'ex corteggiatore di 26 anni di Gemma Galgani ha deciso di lasciare il programma. Il ragazzo è ufficiale della marina mercantile e ha deciso di tornare al suo lavoro che lo porterà fuori dall'Italia. Nicola Vivarelli ha conosciuto Gemma, 70anni, durante le due settimane in cui il dating show si reinventò nella versione 'Corteggia con le parole'. Dalla sua prima apparizione in studio aveva suscitato numerose polemiche, tra lui e la dama torinese ci sono circa 44 anni ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020), l'ex corteggiatore di 26 anni,e torna al suo lavoro sulle navi che lo porterà fuori dell'Italia.perde: l'ex corteggiatore di 26 anni di Gemma Galgani ha deciso dire il. Il ragazzo è ufficiale della marina mercantile e ha deciso di tornare al suo lavoro che lo porterà fuori dall'Italia.ha conosciuto Gemma, 70anni, durante le due settimane in cui il dating show si reinventò nella versione 'Corteggia con le parole'. Dalla sua prima apparizione in studio aveva suscitato numerose polemiche, tra lui e la dama torinese ci sono circa 44 anni ...

