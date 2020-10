Serpente, CmqMartina: testo e audio della canzone (X Factor 2020) (Di giovedì 29 ottobre 2020) CmqMartina è il nome d’arte di una delle concorrenti scelte da Hell Raton per la sua categoria Under Donna. La cantante si è esibita nella prima puntata dei live show con un suo inedito, intitolato “Serpente”. Questo è il suo account Instagram ufficiale. Ecco qualche informazione in più sulla concorrente. Martina Sironi ha 21 anni e viene da Monza. Da un paio di anni la sua vita è stata completamente stravolta dalla nascita del suo progetto musicale CmqMartina. Si sente molto fortunata per aver trovato un modo di tirare fuori quello che aveva dentro. Il suo giudice, Hell Raton, ha detto che è l’esempio di quello che vuole vedere ad X Factor. A seguire il testo della ... Leggi su soundsblog (Di giovedì 29 ottobre 2020)è il nome d’arte di una delle concorrenti scelte da Hell Raton per la sua categoria Under Donna. La cantante si è esibita nella prima puntata dei live show con un suo inedito, intitolato “”. Questo è il suo account Instagram ufficiale. Ecco qualche informazione in più sulla concorrente. Martina Sironi ha 21 anni e viene da Monza. Da un paio di anni la sua vita è stata completamente stravolta dalla nascita del suo progetto musicale. Si sente molto fortunata per aver trovato un modo di tirare fuori quello che aveva dentro. Il suo giudice, Hell Raton, ha detto che è l’esempio di quello che vuole vedere ad X. A seguire il...

