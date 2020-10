Sconto caffè per chi consuma al bar: l’iniziativa di Coin contro la crisi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un caffè contro la crisi. La catena di grandi magazzini Coin lancia un’iniziativa a sostegno dei bar e ristoranti italiani, categorie duramente colpite dalle conseguenze del Covid-19 sull’economia perché costretto a chiudere alle 18 per effetto delle misure anti contagio dell’ultimo Dpcm del 24 ottobre. Sconto sugli scontrini del settore di ristorazione: l’iniziativa Fino al 22 novembre, Coin riserva uno Sconto del 15% sugli acquisti Coincasa e del 10% in profumeria nei department store Coin e Coin Excelsior e nei negozi Coincasa di tutta Italia, a tutti i clienti che si presenteranno alla cassa con lo scontrino di un bar, di un ristorante o di un pub emesso fino al giorno prima, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un caffèla. La catena di grandi magazzinilancia un’iniziativa a sostegno dei bar e ristoranti italiani, categorie duramente colpite dalle conseguenze del Covid-19 sull’economia perché costretto a chiudere alle 18 per effetto delle misure anti contagio dell’ultimo Dpcm del 24 ottobre.sugli scontrini del settore di ristorazione: l’iniziativa Fino al 22 novembre,riserva unodel 15% sugli acquisticasa e del 10% in profumeria nei department storeExcelsior e nei negozicasa di tutta Italia, a tutti i clienti che si presenteranno alla cassa con lo scontrino di un bar, di un ristorante o di un pub emesso fino al giorno prima, ...

