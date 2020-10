Salvini: “Nuovo lockdown? Sarebbe un disastro, da evitare ad ogni costo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Chiusura totale? Sarebbe un disastro, non tanto per Conte (cosa ha fatto per sei mesi?) ma soprattutto per gli italiani. Bisogna lavorare per evitarlo, a ogni costo, tra le altre cose con cure e tamponi a casa“. Questo il pensiero del segretario della Lega Matteo Salvini, che su Twitter ha commentato l’ipotesi di un nuovo lockdown. “Pazzesco, in un momento così delicato per 60 milioni di italiani i partiti della maggioranza litigano sulle poltrone e il Pd chiede un rimpasto di governo. Noi lavoriamo per salvare vite e posti di lavoro, altri lavorano solo per salvare le loro poltrone. Vergogna” ha aggiunto Salvini. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Chiusura totale?un, non tanto per Conte (cosa ha fatto per sei mesi?) ma soprattutto per gli italiani. Bisogna lavorare per evitarlo, acosto, tra le altre cose con cure e tamponi a casa“. Questo il pensiero del segretario della Lega Matteo, che su Twitter ha commentato l’ipotesi di un nuovo. “Pazzesco, in un momento così delicato per 60 milioni di italiani i partiti della maggioranza litigano sulle poltrone e il Pd chiede un rimpasto di governo. Noi lavoriamo per salvare vite e posti di lavoro, altri lavorano solo per salvare le loro poltrone. Vergogna” ha aggiunto

LegaSalvini : IL SOSPETTO SU BONAFEDE, #SALVINI E #BONGIORNO ALL'ATTACCO: NON SI AZZARDI A FARE UN NUOVO SVUOTACARCERI - fattoquotidiano : Nemmeno il tempo che il premier Conte finisse di illustrare il nuovo Dpcm e Matteo Salvini si era già collegato via… - giornalettismo : Dal 7-0 alla sconfitta per 4-3 il passo è stato breve. La #Lega di #Salvini rimane all'opposizione in #ValledAosta… - PAOLAMALACRIDA : RT @matteosalvinimi: #Salvini: spero non vogliate fare uscire altri 5.000 detenuti con un nuovo Svuotacarceri mentre chiudete teatri e cine… - LegaSalvini : RT @matteosalvinimi: #Salvini: spero non vogliate fare uscire altri 5.000 detenuti con un nuovo Svuotacarceri mentre chiudete teatri e cine… -

