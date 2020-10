Recovery Fund, ancora scontro tra Parlamento e Consiglio sul bilancio (Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ ancora scontro tra Parlamento e Consiglio sul bilancio Ue 2021-2027 sul modo in cui devono essere conteggiati i costi del Recovery Fund. BRUXELLES – Il Recovery Fund è ancora in fase di stallo. In una – l’ennesima – drammatica riunione, protrattasi fino a tarda ora, il Consiglio europeo ha respinto l’ultima proposta del Parlamento Ue, il quale non l’ha presa affatto bene. A questo punto, è a forte rischio l’arrivo dei fondi per gennaio 2021. Una posizione giudicata “miope” e “irresponsabile” in una nota diffusa dall’EuroParlamento. Il no del Consiglio ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020) E’trasulUe 2021-2027 sul modo in cui devono essere conteggiati i costi del. BRUXELLES – Ilin fase di stallo. In una – l’ennesima – drammatica riunione, protrattasi fino a tarda ora, ileuropeo ha respinto l’ultima proposta delUe, il quale non l’ha presa affatto bene. A questo punto, è a forte rischio l’arrivo dei fondi per gennaio 2021. Una posizione giudicata “miope” e “irresponsabile” in una nota diffusa dall’Euro. Il no del...

