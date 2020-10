"Nizza? Non è guerra di religione Macron parla ma non fa niente" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervista ad Affaritaliani.it ad Aldo Giannuli, storico ed esperto di intelligence, alla luce dei drammatici fatti di Nizza. Non dobbiamo confondere Islam con islamisti, questi ultimi vanno certamente buttati fuori uno per uno prima ancora che commettano reati. Il conflitto di... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervista ad Affaritaliani.it ad Aldo Giannuli, storico ed esperto di intelligence, alla luce dei drammatici fatti di. Non dobbiamo confondere Islam con islamisti, questi ultimi vanno certamente buttati fuori uno per uno prima ancora che commettano reati. Il conflitto di... Segui su affaritaliani.it

Capezzone : A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito d… - borghi_claudio : Perfetto. A quanto pare l'attentatore di #Nizza è arrivato da Lampedusa. Perfetto. Avanti così. Più navi da crocier… - GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - marcosd81179157 : RT @LucillaMasini: Attentato a Nizza. Il killer era sbarcato a Lampedusa. Salvini non aveva un orgasmo così potente dai tempi in cui, con l… - fremo03893514 : RT @Don_Lazzara: #Francia: ecco Vincent Loquès, il sacrestano della cattedrale di #Nizza ucciso oggi al grido 'Allah Akbar'. La pace non si… -