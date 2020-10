Nel maestoso trailer di The Crown 4 una Regina assediata tra la gelida Thatcher e la fragile Diana (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un nuovo, maestoso trailer di The Crown 4 si presenta come una sintesi perfetta di ciò che sarà la nuova stagione della serie sul regno di Elisabetta II: protagonista è una Regina alle prese con i cambiamenti sociali sempre più sfidanti degli anni Ottanta, ma soprattutto assediata dal confronto non semplice con due donne, la gelida Margaret Thatcher e la fragile Diana Spencer. Il trailer che anticipa The Crown 4 è simmetricamente diviso in due parti: si apre col confronto con la Thacher e prosegue con l’enigma Diana, per terminare con una serie di immagini che rivelano i continui contrasti interni alla famiglia reale sottoposta ad estenuanti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un nuovo,di The4 si presenta come una sintesi perfetta di ciò che sarà la nuova stagione della serie sul regno di Elisabetta II: protagonista è unaalle prese con i cambiamenti sociali sempre più sfidanti degli anni Ottanta, ma soprattuttodal confronto non semplice con due donne, laMargarete laSpencer. Ilche anticipa The4 è simmetricamente diviso in due parti: si apre col confronto con la Thacher e prosegue con l’enigma, per terminare con una serie di immagini che rivelano i continui contrasti interni alla famiglia reale sottoposta ad estenuanti ...

zazoomblog : Nel maestoso trailer di The Crown 4 una Regina assediata tra la gelida Thatcher e la fragile Diana - #maestoso… - AndreaMarroni : A proposito di pandemia @ilariacapua. La peste non permise ai nostri avi 'gente vana' di finire il Duomo nel suo ma… - AllaisF : RT @castelliditalia: Il castello Ruspoli a Vignanello è situato nel #Lazio in provincia di #Viterbo, a circa 70 km da #Roma. La primitiva #… - Artemisi_a : - Theothe38325208 : RT @castelliditalia: Il castello Ruspoli a Vignanello è situato nel #Lazio in provincia di #Viterbo, a circa 70 km da #Roma. La primitiva #… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel maestoso HTTP/1.1 Server Too Busy