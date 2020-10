Messico, almeno 59 corpi trovati in fosse comuni a Guanajuato (Di giovedì 29 ottobre 2020) almeno 59 corpi sono stati trovati in fosse comuni clandestine nello stato messicano centrale di Guanajuato. Lo ha reso noto la governativa Commissione nazionale per la ricerca dei dispersi, Cnb,. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020)59sono statiinclandestine nello stato messicano centrale di. Lo ha reso noto la governativa Commissione nazionale per la ricerca dei dispersi, Cnb,. '...

Almeno 59 corpi sono stati trovati in fosse comuni clandestine nello stato messicano centrale di Guanajuato. Lo ha reso noto la governativa Commissione nazionale per la ricerca dei dispersi (Cnb).

