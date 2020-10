Maurizio Costanzo: «Il pubblico in sala nel mio show? Pago infermieri e plexiglass di tasca mia» (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Volete sapere come funziona? È facile: il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico. E così fanno tutti gli ospiti. Fra una persona e l’altra c’è un plexiglass. Non solo, anche fra un ospite e l’altro c’è un plexiglass. Perché non fanno così anche nei teatri? Possono farlo tutti. Facciano così, invece che rompere e fare polemiche». È la secca risposta di Maurizio Costanzo che, interpellato dall’Adnkronos. Il conduttore interviene così sulle polemiche relative alla sua trasmissione, il Maurizio Costanzo show, che ha scatenato critiche e discussioni sui social. La “lezione” di Maurizio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Volete sapere come funziona? È facile: ildella mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico. E così fanno tutti gli ospiti. Fra una persona e l’altra c’è un. Non solo, anche fra un ospite e l’altro c’è un. Perché non fanno così anche nei teatri? Possono farlo tutti. Facciano così, invece che rompere e fare polemiche». È la secca risposta diche, interpellato dall’Adnkronos. Il conduttore interviene così sulle polemiche relative alla sua trasmissione, il, che ha scatenato critiche e discussioni sui social. La “lezione” di...

HuffPostItalia : Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui spiega: 'Pago test sierologici e plexigrass per tutti' - romatoday : Costanzo Show, pienone di pubblico senza mascherine. Lui: “Non rompete, possono farlo tutti. Ecco come”… - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Maurizio Costanzo: «Il pubblico in sala nel mio show? Pago infermieri e plexiglass di tasca mia» - SecolodItalia1 : Maurizio Costanzo: «Il pubblico in sala nel mio show? Pago infermieri e plexiglass di tasca mia»… - MaryMichi68 : RT @noitre32: Teatri chiusi? Non quello del Maurizio Costanzo Show: la passerella politica è servizio essenziale -