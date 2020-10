L’aumento delle pensioni di invalidità ti spetta? Solo se non sei sposato e pesi su mamma e papà (Di giovedì 29 ottobre 2020) C’è agitazione in questi giorni tra i vari gruppi e associazioni di persone disabili. A novembre è prevista finalmente l’erogazione del famoso aumento delle pensioni di invalidità. Molte persone disabili, verificando sul sito Inps il proprio cedolino pensione, si sono accorte che la maggiorazione non c’è stata e non è stato riconosciuto l’importo che ci si aspettava, come in una sorta di lotteria dove non vince nessuno, ma perdono tutti. La sentenza N. 152 del 23 giugno-20 luglio 2020, insieme a alla Circolare Inps 107 del 23 settembre 2020 stabilisce che hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) C’è agitazione in questi giorni tra i vari gruppi e associazioni di persone disabili. A novembre è prevista finalmente l’erogazione del famoso aumentodi invalidità. Molte persone disabili, verificando sul sito Inps il proprio cedolino pensione, si sono accorte che la maggiorazione non c’è stata e non è stato riconosciuto l’importo che ci si ava, come in una sorta di lotteria dove non vince nessuno, ma perdono tutti. La sentenza N. 152 del 23 giugno-20 luglio 2020, insieme a alla Circolare Inps 107 del 23 settembre 2020 stabilisce che hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di ...

TgLa7 : #Covid: @micheleemiliano, 'abbiamo verificato che in #Puglia l'aumento dei #contagi è coinciso con la riapertura delle #scuole' - caritas_milano : ????I #DecretiSicurezza hanno realmente fermato gli sbarchi? I Dati mostrano l'aumento degli irregolari e delle mor… - infocamere : L'aumento della connettività non si è riflesso in una moltiplicazione del fatturato ??? 'Tutti connessi con il… - ilfattoblog : L’aumento delle pensioni di invalidità ti spetta? Solo se non sei sposato e pesi su mamma e papà - TrussoMarzia : @tomasomontanari La scuola è sempre l’incriminata. Chiedete a Emiliano come sono andate le cerimonie in Puglia, e p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’aumento delle Impianti di aumento del seno Segmentazione del mercato e analisi in base a tendenze recenti, sviluppo e crescita per regioni fino al 2030 Genova Gay