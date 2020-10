L’allarme dei cardiologi | “Con i reparti chiusi per Covid si rischiano più decessi”

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il blocco deidia in alcuni ospedali italiani a causa dell’emergenzarischia di avere conseguenze ancora più drammatiche rispetto alla scorsa primavera, quando la paura del contagio ha dimezzato i ricoveri per infarto e triplicato la mortalità. A denunciare la situazione sono idella Sic (Società italiana dia), come riporta l’agenzia Agi. “Durante la prima ondata della pandemia i ricoveri ospedalieri di emergenza per infarti e ictus si sono dimezzati per paura del contagio, molte persone sono morte a casa o sono sopravvissute con danni gravi al cuore e al cervello, perché gli eventi cardiovascolari gravi sono ‘tempo-dipendenti'”, dichiara Ciro Indolfi, Presidente SIC e Ordinario di ...