La Vonn, la cellulite e le donne. "Attacchi web? Io sto bene così" (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'ex sciatrice ha postato una foto in bikini con smagliature, scatenando ironie, soprattutto femminili,. La sua replica: "Sono una persona normale, naturale al 100%. Con questo corpo ho fatto cose ...

VanityFairIt : «Sono orgogliosa di quanto io sia forte. Siate forti, sani e amate voi stessi, non importa quello che dicono gli ha… - Radio105 : 'Manteniamo viva la cultura della positività corporea!' #LindseyVonn #cellulite #28ottobre #Radio105 - fanpage : Bravissima ?? - NethipEdien2000 : RT @MashableItalia: Lindsey Vonn attaccata per la cellulite: 'Non sono una taglia zero e a me va benissimo' - green_milano : RT @MashableItalia: Lindsey Vonn attaccata per la cellulite: 'Non sono una taglia zero e a me va benissimo' -