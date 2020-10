Juventus, torna di moda Locatelli: Paratici può provarci già a gennaio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le ultime uscite non certamente brillanti della Juventus hanno messo in evidenza le difficoltà della squadra di Andrea Pirlo nel costruire gioco e occasioni da rete, problemi a cui il tecnico sarà chiamato a dare una soluzione in tempi brevi. Sul banco degli imputati è finito l’intero centrocampo, colpevole non avere sufficienti elementi di qualità. … L'articolo Juventus, torna di moda Locatelli: Paratici può provarci già a gennaio Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le ultime uscite non certamente brillanti dellahanno messo in evidenza le difficoltà della squadra di Andrea Pirlo nel costruire gioco e occasioni da rete, problemi a cui il tecnico sarà chiamato a dare una soluzione in tempi brevi. Sul banco degli imputati è finito l’intero centrocampo, colpevole non avere sufficienti elementi di qualità. … L'articolodipuògià a

