Hong Kong | Tony Chung è il primo perseguito per la legge sulla sicurezza Il video

Hong Kong, 29 ott. (askanews) - Il giovane militante di Hong Kong, Tony Chung, è stato accusato di "secessione". Il ragazzo è diventato così la prima personalità politica a essere perseguita in virtù ...Mondo - E' stato trattenuto in custodia cautelare fino alla prossima udienza del 7 gennaio e rischia da 10 anni all'ergastolo se condannato secondo la nuova legge. Chung è un ex membro di Student ...