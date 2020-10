Genshin Impact da record: con $245 milioni incassati nel primo mese diventa uno dei più grandi lanci per mobile di sempre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Genshin Impact di miHoYo ha accumulato 245 milioni di dollari durante il suo primo mese, diventando uno dei più grandi lanci mobile di sempre, secondo le stime di Sensor Tower.Nella sua prima settimana, il titolo ha registrato circa $ 60 milioni e da allora non ha subito rallentamenti, con una media di un importo simile ogni settimana negli ultimi 30 giorni. Non solo un lancio di grande successo, Genshin Impact è stato il più grande generatore di entrate a livello globale su App Store e Google Play sin dal suo lancio, superando successi come Honor of Kings e PUBG mobile di Tencent, Pokémon GO ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020)di miHoYo ha accumulato 245di dollari durante il suondo uno dei piùdi, secondo le stime di Sensor Tower.Nella sua prima settimana, il titolo ha registrato circa $ 60e da allora non ha subito rallentamenti, con una media di un importo simile ogni settimana negli ultimi 30 giorni. Non solo uno di grande successo,è stato il più grande generatore di entrate a livello globale su App Store e Google Play sin dal suoo, superando successi come Honor of Kings e PUBGdi Tencent, Pokémon GO ...

