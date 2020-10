Funghi, 32 intossicati da settembre Cinque gravi, c’è anche un bimbo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Al Centro Antiveleni del «Papa Giovanni» boom di casi da settembre, otto solo nell’ultima settimana. Il piccolo, di sei anni, è tra i Cinque pazienti gravi con epatite acuta, per uno si sta valutando il trapianto di fegato. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Al Centro Antiveleni del «Papa Giovanni» boom di casi da, otto solo nell’ultima settimana. Il piccolo, di sei anni, è tra ipazienticon epatite acuta, per uno si sta valutando il trapianto di fegato.

Lo fotografano i numeri, allarmanti e anche drammatici: solo tra settembre e ottobre, il Centro Antiveleni (Cav) di Bergamo, all’interno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, ha dovuto fronteggiare 32 ...

Allerta funghi: Foligno, ricoverato sessantenne

FOLIGNO - Intossicazione da funghi, ieri a Foligno, per un uomo di circa 60 anni che, dopo aver accusato forti disturbi, si è recato al pronto soccorso del "San Giovanni ...

