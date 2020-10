Fonseca: “Non siamo stati molto aggressivi. Sarebbe importante avere un ds” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo lo 0-0 finale dell’Olimpico contro il Cska Sofia, il tecnico della Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Così Paulo Fonseca: “Spesso abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio e non siamo stati sufficientemente aggressivi. I giocatori scesi in campo stasera non hanno il ritmo dei titolari. Smalling si è allenato pochi giorni, non poteva stare in campo per novanta minuti, vedremo adesso con la Fiorentina. Mayoral è giovane, è la sua seconda gara ha bisogno di adattarsi al nostro calcio. Ha fatto un inizio positivo. Calafiori, Diawara e Santon sono indisponibili, in Serie A rendiamo diversamente ma è normale perché in Europa ho fatto molti cambi. Adesso stiamo giocando meglio, siamo più forti rispetto a quando abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo lo 0-0 finale dell’Olimpico contro il Cska Sofia, il tecnico della Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Così Paulo: “Spesso abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio e nonsufficientemente. I giocatori scesi in campo stasera non hanno il ritmo dei titolari. Smalling si è allenato pochi giorni, non poteva stare in campo per novanta minuti, vedremo adesso con la Fiorentina. Mayoral è giovane, è la sua seconda gara ha bisogno di adattarsi al nostro calcio. Ha fatto un inizio positivo. Calafiori, Diawara e Santon sono indisponibili, in Serie A rendiamo diversamente ma è normale perché in Europa ho fatto molti cambi. Adesso stiamo giocando meglio,più forti rispetto a quando abbiamo ...

datzebao : Ma quelli che si lamentano perché Fonseca non fa i cambi e allo stesso tempo che non fa giocare solo i titolari, ch… - IlmsgitSport : #Roma, niente bis per #Fonseca: ancora maxi turnover, ma non porta alla vittoria come in Svizzera - ilmessaggeroit : #Roma, niente bis per #Fonseca: ancora maxi turnover, ma non porta alla vittoria come in Svizzera - MatteoR2798 : @OfficialASRoma Mister fonseca perché non ha messo giacomelli per provare a sbloccarla? Daje Roma - therealtomtom1 : RT @VittorioTelera: Si gioca ogni tre giorni ripeto tre giorni #Fonseca ha una rosa di giocatori validi pari a 13 elementi e non di più, ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Non SNAI – Europa League: Napoli sul filoMilan e Roma, successi a bassa quota Fortune Italia