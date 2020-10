Decreto Ristori: ecco il testo ufficiale, firmato da Mattarella (sospeso manca un pezzo) (Di giovedì 29 ottobre 2020) ecco il testo Decreto Ristori, firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, contenente misure a tutela della salute e di sostegno alle categorie colpite dall'emergenza covid. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 ottobre 2020)ildal capo dello Stato Sergio, contenente misure a tutela della salute e di sostegno alle categorie colpite dall'emergenza covid.

ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - soteros1 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I soldi di Conte sono come i carrarmati di Mussolini Come si fa a finanziare il decreto… - saracino58 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I soldi di Conte sono come i carrarmati di Mussolini Come si fa a finanziare il decreto… -