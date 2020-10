Covid:Conte,dati preoccupanti, tracciamento è complesso (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "I dati delle ultime settimane indicano una rapida crescita. Il numero dei nuovi positivi è preoccupante, risulta complesso il tracciamento. Questo quadro sta determinando una ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Idelle ultime settimane indicano una rapida crescita. Il numero dei nuovi positivi è preoccupante, risultail. Questo quadro sta determinando una ...

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, la lettera che ho inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Leggi il testo ??… - Agenzia_Ansa : La provocazione di Sgarbi: una tavolata contro il #dpcm. Scrive su facebook: 'Qui i decreti di Conte non hanno alcu… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - catycanni : RT @Libero_official: 'Teatri chiusi, ma galere aperte'. #Salvini denuncia l'ultima 'follia' del governo-#Conte: 'Con la scusa del #Covid 5m… - GioVanDal : Adesso sceriffo #DeLuca rigira la frittata COVID-19, LETTERA DI DE LUCA AL PRESIDENTE CONTE:” IL GOVERNO PARLI CHIA… -