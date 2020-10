Conte uomo solo (e fuori tempo) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giuseppe Conte torna in Parlamento (“Ci sono stato anche ieri”, specifica subito come fosse un merito) quattro giorni dopo aver varato l’ennesimo dpcm, illustra misure, spiega, giustifica ascoltato più o meno ordinatamente dagli onorevoli, con la massima attenzione dall’elefante che staziona ignorato nel bel mezzo dell’aula di Montecitorio, bestiola inconsapevolmente minacciosa dal nome lockdown.E’ la replica perfetta del film andato in onda la scorsa settimana. Il governo fa in fretta e furia un dpcm domenicale, spiega in conferenza stampa che il virus è spaventoso, che se facciamo i bravi andrà tutto bene, panettone a Natale compreso, si presenta alle Camere una manciata di giorni dopo, quando i contagi sono aumentati, il quadro è peggiorato, si parla di nuove misure. Il capogruppo del Pd al Senato cerca ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giuseppetorna in Parlamento (“Ci sono stato anche ieri”, specifica subito come fosse un merito) quattro giorni dopo aver varato l’ennesimo dpcm, illustra misure, spiega, giustifica ascoltato più o meno ordinatamente dagli onorevoli, con la massima attenzione dall’elefante che staziona ignorato nel bel mezzo dell’aula di Montecitorio, bestiola inconsapevolmente minacciosa dal nome lockdown.E’ la replica perfetta del film andato in onda la scorsa settimana. Il governo fa in fretta e furia un dpcm domenicale, spiega in conferenza stampa che il virus è spaventoso, che se facciamo i bravi andrà tutto bene, panettone a Natale compreso, si presenta alle Camere una manciata di giorni dopo, quando i contagi sono aumentati, il quadro è peggiorato, si parla di nuove misure. Il capogruppo del Pd al Senato cerca ...

Il premier illustra in Parlamento il dpcm di domenica (con i contagi però già aumentati). Schricchiolii di maggioranza e lui cita Einstein: "Siamo qui non per noi ma per gli altri uomini..."

Il premier illustra in Parlamento il dpcm di domenica (con i contagi però già aumentati). Schricchiolii di maggioranza e lui cita Einstein: "Siamo qui non per noi ma per gli altri uomini..."