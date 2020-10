Cimitero clandestino con 59 cadaveri “di giovani e adolescenti” | la macabra scoperta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Come in un libro horror. E infatti la base narrativa di uno dei romanzi più inquietanti di Stephen King, Pet Sematary, è proprio il ritrovamento di un. Ma la realtà supera la fantasia piùe ilritrovato in Messico non è di animali, ma di esseri umani. Sono circa sessanta itrovati in fosse comuni clandestine nella regione centrale di Guanajuato. A scoprire le fosse, un team della Commissione governativa Commissione nazionale per la ricerca dei dispersi. “Abbiamo trovato 59 corpi in diverse fosse clandestine e ci sono altri punti su cui continuiamo a lavorare”, le parole di Karla Quintana, responsabile della Commissione del comune di Salvatierra, dove sono state rinvenute le fosse. “La stragrande ...