Caos allenamenti, interviene Conte: «Gli allenamenti all'aperto proseguono» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si può fare allenamento individuale Conte – «Gli allenamenti all'aperto proseguono» lo ha sancito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante il question time alla Camera, come riporta il Corriere della Sera. L'intervento di Conte ha risolto il Caos legato alle scuole calcio, creato dalle due interpretazioni diverse della stessa norma da parte del dipartimento dello … L'articolo Caos allenamenti, interviene Conte: «Gli allenamenti all'aperto proseguono» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

