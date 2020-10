Borse europee sopra i minimi, sostegno dalla BCE (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si chiude all’insegna della debolezza la giornata finanziaria delle principali Borse europee, ma sopra i minimi di seduta grazie alla performance positiva mostrata dalla piazza di Wall Street. A fare da assist ai listini azionari del Vecchio Continente è stato sicuramente l’appoggio mostrato dalla BCE e la promessa di nuovi stimoli a dicembre, tramite diversi strumenti, rispondendo così in modo esaustivo alle domande del mercato che sperava soprattutto di ricevere indicazioni sul meeting di fine anno. Sul mercato valutario, segno meno per l’Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,7%). Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si chiude all’insegna della debolezza la giornata finanziaria delle principali, madi seduta grazie alla performance positiva mostratapiazza di Wall Street. A fare da assist ai listini azionari del Vecchio Continente è stato sicuramente l’appoggio mostratoBCE e la promessa di nuovi stimoli a dicembre, tramite diversi strumenti, rispondendo così in modo esaustivo alle domande del mercato che speravattutto di ricevere indicazioni sul meeting di fine anno. Sul mercato valutario, segno meno per l’Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,7%). Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude ...

