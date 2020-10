Alto Adige, il direttore della Asl: “Ricoveri per Covid raddoppiati in 10 giorni. Numeri quasi come ad aprile” (Di giovedì 29 ottobre 2020) La provincia di Bolzano è tra quelle in Italia dove i contagi si stanno diffondendo più rapidamente. E la pressione sui servizi sanitari è inevitabilmente aumentata. “Nel giro di dieci giorni c’è stato un raddoppio dei ricoveri per Covid – commenta Pierpaolo Bertoli, direttore sanitario dell’Asl Altoatesina -. Oggi abbiamo 156 pazienti positivi, di cui 15 in terapia intensiva contro gli 8 di una settimana fa, a cui se ne aggiungono altri 70 nelle strutture private convenzionate, quasi come ad aprile. E in neanche due settimane – sottolinea il direttore – abbiamo avuto lo stesso numero di casi positivi al tampone che avevamo registrato da marzo”. Sale quindi anche il numero delle persone in isolamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) La provincia di Bolzano è tra quelle in Italia dove i contagi si stanno diffondendo più rapidamente. E la pressione sui servizi sanitari è inevitabilmente aumentata. “Nel giro di diecic’è stato un raddoppio dei ricoveri per– commenta Pierpaolo Bertoli,sanitario dell’Aslatesina -. Oggi abbiamo 156 pazienti positivi, di cui 15 in terapia intensiva contro gli 8 di una settimana fa, a cui se ne aggiungono altri 70 nelle strutture private convenzionate,ad aprile. E in neanche due settimane – sottolinea il– abbiamo avuto lo stesso numero di casi positivi al tampone che avevamo registrato da marzo”. Sale quindi anche il numero delle persone in isolamento ...

petergomezblog : Alto Adige, la retromarcia del presidente della provincia Kompatscher: dopo aver deciso di lasciare aperti bar e ri… - Corriere : In Alto Adige bar e ristoranti aperti fino alle 20 e alle 22, sì a cinema, teatri e impianti sci - ilpost : In Alto Adige i ristoranti potranno chiudere alle 22 e cinema e teatri potranno rimanere aperti - fattoquotidiano : Alto Adige, il direttore della Asl: “Ricoveri per Covid raddoppiati in 10 giorni. Numeri quasi come ad aprile” - fanpage : L'Alto Adige cambia idea. Non ci sarà nessuna chiusura dei bar -