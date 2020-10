A Somma Vesuviana il Covid non ferma i progetti: ecco quello per lo stadio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “In pieno Covid, in queste ore abbiamo portato avanti anche il progetto di recupero dello stadio e riqualificazione dell’area. Nell’interesse di Somma Vesuviana non ci stiamo fermando”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. Riunitasi con modalità a distanza, la Giunta Comunale ha approvato il progetto riguardante lo stadio in località Santa Maria del Pozzo. “Approvato dalla Giunta, su mia proposta, il progetto definitivo dei lavori di adeguamento dell’impianto sportivo comunale “Felice Nappi” con annessione area adiacente e copertura campo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “In pieno, in queste ore abbiamo portato avanti anche il progetto di recupero delloe riqualificazione dell’area. Nell’interesse dinon ci stiamondo”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco dinel napoletano. Riunitasi con modalità a distanza, la Giunta Comunale ha approvato il progetto riguardante loin località Santa Maria del Pozzo. “Approvato dalla Giunta, su mia proposta, il progetto definitivo dei lavori di adeguamento dell’impianto sportivo comunale “Felice Nappi” con annessione area adiacente e copertura campo ...

