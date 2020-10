Tamponi (non troppo) rapidi: il piano del governo per i controlli è in alto mare (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tanto rumore per nulla, al solito. La riunione indetta tra la Conferenza Stato-Regioni e i sindacati di categoria per cercare una soluzione sul fronte Tamponi si è risolta, nonostante un acceso confronto, con un buco nell’acqua. Nessuna intesa, nessun accordo. E allora le parole del governo, che aveva parlato di “controlli rapidi da parte dei medici di famiglia”, rischiano di rimanere tali. I dottori hanno dato massima disponibilità, ma la maggior parte degli studi medici non ha i requisiti necessari per procedere. Una situazione tutt’altro che facile, considerando la curva dei contagi sempre più allarmante. E per la quale, al momento, una vera e propria soluzione non c’è. Il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale, Silvestro ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tanto rumore per nulla, al solito. La riunione indetta tra la Conferenza Stato-Regioni e i sindacati di categoria per cercare una soluzione sul frontesi è risolta, nonostante un acceso confronto, con un buco nell’acqua. Nessuna intesa, nessun accordo. E allora le parole del, che aveva parlato di “da parte dei medici di famiglia”, rischiano di rimanere tali. I dottori hanno dato massima disponibilità, ma la maggior parte degli studi medici non ha i requisiti necessari per procedere. Una situazione tutt’altro che facile, considerando la curva dei contagi sempre più allarmante. E per la quale, al momento, una vera e propria soluzione non c’è. Il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale, Silvestro ...

