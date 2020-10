Sorpreso in possesso di hashish e marijuana: 19enne arrestato dai carabinieri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Compagnia dei carabinieri di Solofra continua le attività di contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno già consentito vari arresti, sequestri penali e numerose segnalazioni amministrative. Altra operazione è stata condotta tra Serino ed Avellino. E proprio nel capoluogo sono stati rinvenuti lo stupefacente, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento occultati nella camera da letto, tra l’abbigliamento di un 19enne di Solofra. Accompagnato presso la Stazione carabinieri di Serino il ragazzo veniva quindi dichiarato in arresto poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90 e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Compagnia deidi Solofra continua le attività di contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno già consentito vari arresti, sequestri penali e numerose segnalazioni amministrative. Altra operazione è stata condotta tra Serino ed Avellino. E proprio nel capoluogo sono stati rinvenuti lo stupefacente, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento occultati nella camera da letto, tra l’abbigliamento di undi Solofra. Accompagnato presso la Stazionedi Serino il ragazzo veniva quindi dichiarato in arresto poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90 e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai ...

bassairpinia : SERINO. SORPRESO IN POSSESSO DI HASHISH E MARIJUANA: 19ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI. - - irpiniatimes1 : SORPRESO IN POSSESSO DI HASHISH E MARIJUANA: 19ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI - DiAdelasia : RT @TgrSardegna: Un turista calabrese in partenza dalla #Sardegna con in auto una tartaruga della specie protetta Testudo Marginata sorpres… - tolarialba : RT @TgrSardegna: Un turista calabrese in partenza dalla #Sardegna con in auto una tartaruga della specie protetta Testudo Marginata sorpres… -