Principe Filippo, lite furiosa con la regina Elisabetta: “Una dannata ameba” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il giorno in cui ha sposato la regina Elisabetta, il Principe Filippo ha accettato di supportare il ruolo così gravoso. Eppure non sono mancati momenti in cui la sua pazienza non ha retto alle condizioni imposte dal protocollo. Stando alle indiscrezioni, infatti, tra i due ci sarebbe stata qualche lite furiosa: ecco i dettagli. Principe Filippo, la lite furiosa con la regina Elisabetta Il Principe Filippo ha accettato alcune richieste avanzate da Buckingham Palace quando ha sposato la regina Elisabetta. Ma in seguito si è infuriato quando il governo lo ha informato che ai suoi ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il giorno in cui ha sposato la, ilha accettato di supportare il ruolo così gravoso. Eppure non sono mancati momenti in cui la sua pazienza non ha retto alle condizioni imposte dal protocollo. Stando alle indiscrezioni, infatti, tra i due ci sarebbe stata qualche: ecco i dettagli., lacon laIlha accettato alcune richieste avanzate da Buckingham Palace quando ha sposato la. Ma in seguito si è infuriato quando il governo lo ha informato che ai suoi ...

