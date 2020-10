Morto per Covid Pino Scaccia. Aveva 74 anni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) È Morto all’età di 74 anni Pino Scaccia, storico inviato della Rai. Il giornalista era ricoverato al San Camillo di Roma da alcune settimane per Coronavirus ed è Morto a seguito delle complicazioni. Scrive in una nota il direttore dell’USIGRAI :”Di sicuro una grande perdita per tutta la professione, un cronista di razza. Un inviato che ha dato lustro al Tg1, alla Rai, interpretando nella professione i valori del servizio pubblico“, e aggiunge: “A nome delle giornaliste e dei giornalisti della Rai un abbraccio a tutta la famiglia e a chi gli ha voluto bene”. Scaccia era stato uno dei giornalisti di punta della Rai. Ha seguito come inviato dalla prima Guerra nel Golfo alla fine ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Èall’età di 74, storico inviato della Rai. Il giornalista era ricoverato al San Camillo di Roma da alcune settimane per Coronavirus ed èa seguito delle complicazioni. Scrive in una nota il direttore dell’USIGRAI :”Di sicuro una grande perdita per tutta la professione, un cronista di razza. Un inviato che ha dato lustro al Tg1, alla Rai, interpretando nella professione i valori del servizio pubblico“, e aggiunge: “A nome delle giornaliste e dei giornalisti della Rai un abbraccio a tutta la famiglia e a chi gli ha voluto bene”.era stato uno dei giornalisti di punta della Rai. Ha seguito come inviato dalla prima Guerra nel Golfo alla fine ...

