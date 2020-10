“Molti non sanno che ho un handicap”. Alfonso Signorini svela il suo problema fisico (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si giustifica in maniera alquanto goffa Alfonso Signorini che sulla vicenda si Mario Balotelli da una versione tutta sua. Tutto è iniziato quando il conduttore del GF Vip ha detto al calciatore intervenuto nella casa: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. Il calciatore in tutta risposta si era reso protagonista di un vero e proprio scivolone con un commento volgare diretto alla Mello: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male’“. Dopo il polverone social erano arrivate le scuse del discusso attaccante e la presa di distanza, tardiva, del padrone di casa. Le polemiche per la frase sessista hanno accompagnato anche la puntata successiva, suscitando la reazione indignata anche di una lettrice di Chi a cui Signorini ha risposto con una lettera provando a fare chiarezza. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si giustifica in maniera alquanto goffache sulla vicenda si Mario Balotelli da una versione tutta sua. Tutto è iniziato quando il conduttore del GF Vip ha detto al calciatore intervenuto nella casa: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. Il calciatore in tutta risposta si era reso protagonista di un vero e proprio scivolone con un commento volgare diretto alla Mello: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male’“. Dopo il polverone social erano arrivate le scuse del discusso attaccante e la presa di distanza, tardiva, del padrone di casa. Le polemiche per la frase sessista hanno accompagnato anche la puntata successiva, suscitando la reazione indignata anche di una lettrice di Chi a cuiha risposto con una lettera provando a fare chiarezza. Il ...

