MovistarFutbol : ¡Golazo de Rashford! El Manchester United vence al PSG (1-2). #LaCasaDelFútbol - aagulla_espn : Golazo de Rashford!! Que partidazo!! PSG 1-2 Manchester United - DoentesPFutebol : Rashford é cruel. Muito cruel. PSG 1x2 Manchester United. - by_the_pool : RT @infobetting: Manchester United-RB Lipsia (mercoledì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Manchester United-RB Lipsia (mercoledì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Il numero 10 rossonero è rinato sotto le cure di Stefano Pioli. A suon di prestazioni eccellenti, da top player, ha attirato l’attenzione di molti club tra cui il Manchester United. Calhanoglu in ...Champions League, ecco dove vedere Manchester United Lipsia in streaming e in tv. All’Old Trafford va in scena il match Manchester United – Lispia, gara valida per la seconda giornata del ...