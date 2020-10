Ha senso pignorare un Ip?

Leggi su wired

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Connessione internet Foto di Michal Jarmoluk da PixabayIl 2 ottobre 2020 il Ripe, il Regional Internet Registry che assegna i numeri Ip in Europa ha comunicato di avere eseguito il primo trasferimento di Ip a seguito di un provvedimento emesso da una corte olandese. Nello specifico, la corte ha riconosciuto che un Ip —o meglio, il diritto a registrarlo— ha un valore economico e pertanto può essere “pignorato” come qualsiasi altro bene materiale o immateriale e messo all’asta. Per capire l’importanza di questa decisione è necessario descrivere brevemente il modo in cui funziona l’internet governance delle risorse necessarie a “tenere in piedi” la rete. Come funziona l’internet governance Ogni computer collegato ad una rete Tcp/Ip (comunemente nota come “internet”) è identificato da una sequenza ...