Erdogan trova in Macron un utile “sacco da boxe occidentale”

Erdoğan continua ad alimentare il fuoco del risentimento antioccidentale che fa molta presa nella ''pancia del mondo musulmano'' più radicale. A versare ulteriore benzina su quella che è diventata una vera strategia propagandistica, per distrarre l'opinione pubblica turca dai gravi problemi interni dovuti soprattutto alle condizioni critiche dell'economia del paese, è stata la pubblicazione di una vignetta sulla copertina del settimanale satirico francese Charlie Hebdo che mostrava Erdoğan seduto in maglietta bianca e mutande mentre teneva in una mano una lattina di birra e con l'altra alzava la gonna di una donna che indossava un hijab scoprendo il suo sedere nudo."È solo una dimostrazione della loro volgarità e immoralità", ha subito commentato il portavoce e consigliere di ...

Per questo Erdogan è inquieto e prova ad alzare la voce contro l’Occidente e ha trovato in Macron un utile “sacco da boxe occidentale” congeniale alla sua strategia mirante a distrarre l’opinone ...

Turchia: Colombo (Ecfr-Ispi), crisi della lira tallone d'Achille di Erdogan

L'attuale politica economica della Turchia contraddice la sua politica estera caratterizzata al momento da un'impronta aggressiva e ...

