Cyberpunk 2077 non potrà ottenere premi ai The Game Awards 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I fan sono rimasti molto delusi dopo aver appreso che Cyberpunk 2077, l'attesissimo gioco di CD Projekt RED, è stato nuovamente rinviato. Originariamente previsto per il 19 novembre dopo altri rinvii nel corso dell'anno, l'RPG è stato rinviato di nuovo a dicembre. Questo nonostante il gioco fosse stato annunciato in fase gold poco fa. Il titolo, a quanto pare, arriverà entro il 2020, ma questo rinvio avrà un impatto su alcune importanti premiazioni.

